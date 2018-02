Rozszarpane zwłoki na terenie firmy w Nowej Soli. Młody mężczyzna zginął straszną śmiercią

dziadekjam 2 godziny temu Oceniono 16 razy 8

"...zakład, na terenie którego doszło do tragedii, jest pilnowany przez stróża i cztery psy. Możliwe, że rzuciły się na mężczyznę, kiedy nielegalnie pokonał ogrodzenie. Ta wersja zostanie teraz sprawdzona."

=========================================================================

Przez psy pilnowany jest na pewno, a co do stróża, to już nie jest takie pewne...