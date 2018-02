TOPR ostrzega: nie wychodźcie w Tatry. Pomoc może nadejść za późno

matts06 3 godziny temu Oceniono 9 razy 7

Czemu nie? Czemu nie można iść dziś w Tatry? A jak ktoś chce realizować swoje marzenia i ma jakąś pasję w przeciwieństwie do tych co siedzą przed tv? I jego marzeniem jest wejść dziś na szczyt w Tatrach. I nie mamy mu prawa tego zabraniać, ani potem krytykować! Bo to jest jego decyzja, ma do niej prawo, bo ma pasję, nawet jeśli narazi przy okazji życie ratowników, a w domu czeka rodzina. Ludzi mających pasję, trzeba wspierać. Chyba powinniśmy takich ludzi podziwiać? Ryzykują życiem by zrealizować swoje marzenia, nawet kosztem życia i mimo posiadania rodziny i dzieci. Co z tego, że nie ma odpowiedniego sprzętu i idą w adidasach? Nawet w adidasach i klapkach są to bohaterowie pokonujący swoje słabości i ograniczenia. Przecież to tym bardziej jest godne podziwu - spełnianie marzeń mimo przeciwności, braku funduszy, to pokazuje tylko fantastyczną determinację i upór takiego człowieka, powinniśmy go podziwiać. Ostatnie dni tyle się naczytałem o pasji i marzeniach jeśli idzie o zdobywanie szczytów, tak więc o co chodzi? Że jest ryzyko? Lepsze życie z pasją niż siedzenie na kanapie przed tv. W Himalajach też jest ryzyko, myślę że trochę większe, ale wtedy to spełnianie marzeń i wielka pasja, której nie zrozumie ten co takiej nie ma, tak więc szanujmy i doceniajmy bohaterów, którzy będą dziś mierzyć się z tatrzańskimi szlakami, czy to w odpowiednim sprzęcie czy to w klapkach lub adidasach, szczególnie tych drugich trzeba podziwiać.