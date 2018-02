21-latek kupił BMW i zaczął szaleć. "Nie wiedział, że auto tak się zachowa na mokrej jezdni"

lynx4 5 godzin temu Oceniono 18 razy 16

Wieśniak z BMW skupił się na zachowaniu auta, a pewnie nawet nie wiedział, jak większość z nich, że zajeżdżanie drogi to coś złego. Plus oczywiście pewnie nie uznaje kierunkowskazów i ścina każdy zakręt, czy coś za nim widać, czy nie. Wiejscy kierowcy to koszmar, prawie wszyscy tak jeżdżą.