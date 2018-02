Martwe bieliki w okolicach Nowego Lublińca. Znaleziono też lisa. "To zaplanowane działanie"

faustxyz 4 godziny temu Oceniono 13 razy 9

Tak suweren kocha orła białego, polską przyrodę. Ohydnie zaśmiecone lasy, a właściwie wysypiska porośnięte z rzadka drzewami. Zabijane zwierzęta na wszelkie sposoby, a tak naprawdę to one są prawdziwymi Polakami. Chrzanienie o patriotyzmie na okrągło, a syf wokół i malaria, zero szacunku do przyrody, plebs bez krztyny pierwiastka estetycznego i etycznego.