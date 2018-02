Weekend z ostrzeżeniami dla dwóch województw. Po niedzieli duża zmiana w całym kraju [POGODA]

W ostatnich dniach pogoda w Polsce z prawdziwą zimą niewiele miała wspólnego.

Choć weekend będzie raczej pochmurny, mrozów nie ma się co spodziewać. W całym kraju poza Zakopanem będą dodatnie temperatury. Jak podaje TVN Meteo na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Kujawach oraz w Wielkopolsce może spaść przelotny śnieg. Na znacznie większe opady powinni przygotować się mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i woj. świętokrzyskiego.

Pogoda na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu: intensywne opady śniegu

Nieco chłodniej będzie w niedzielę. Najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie termometry wskażą -2 st. Celsjusza. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W niedzielę może tam spaść nawet kilkadziesiąt cm śniegu.

Pogoda w przyszłym tygodniu. Zimno i pochmurno

Pogoda zacznie się zmieniać od poniedziałku - przyszły tydzień zapowiada się mroźniejszy.

"Po niedzieli temperatura w Polsce spadnie poniżej 0°C i nie prędko przyjdzie ocieplenie" - informuje na Twitterze Tomasz Wasilewski, synoptyk TVN Meteo.

W poniedziałek temperatury będą wahały się między 0 a -5 st. Celsjusza. Na wschodzie kraju będzie duże zachmurzenie, spadnie też śnieg. W centralnej i zachodniej Polsce temperatura wyniesie 0 st.

Pogoda w Warszawie. 9 stopni poniżej zera

We wtorek będziemy mieli mniejsze zachmurzenie, ale spadną też temperatury. W Warszawie z samego termometry wskażą - 9 st. Celsjusza, ale w ciągu dnia nieco się ociepli. Najzimniej będzie w Zakopanem, gdzie temperatura spadnie do -6 poniżej zera. - 4 st. Celsjusza będziemy mieli w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku i Przemyślu. W środę będzie nieznacznie zimniej. Z kolei w czwartek nadejdzie lekkie ocieplenie, wrócą także opady śniegu. Temperatury będą wahały się od -1 st. Celsjusza w Zielonej Górze do -6 w Zakopanem.