Zaginęła 16-letnia Joanna Puszcz. Rodzina szuka jej od kilku tygodni

maxthebrindle godzinę temu Oceniono 8 razy 2

Czy rodzina nie ma żadnego innego zdjęcia Joanny, jak tylko facebookowy ryjek? W tej 'stylizacji' większość panienek uzależnionych od FB wygląda tak samo, niestety, a w tym przypadku ujęcie z bliska szerokokątnym obiektywem zapewne komórki dodatkowo zniekształciło rysy jej twarzy...

Jest coś przerażającego w fakcie, że CODZIENNIE do tzw. mediów społecznościowych ludzie ładują MILIARDY zdjęć, a jak dzieciak zaginie, to ciężko znaleźć jakąś jego normalną fotkę, gdzie widać sylwetkę, budowę ciała, twarz z ekspresją NORMALNEJ dla tej osoby mimiki...

Cóż, mam nadzieję, ze to tylko gigant i mała znalazła sobie opiekuna, który jej nie skrzywdzi...