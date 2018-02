Sprytni sanitariusze ze Stargardu. Jedną karetką wozili pacjentów i obiady dla nich

Piotr Dudek 10 godzin temu Oceniono 8 razy 8

To wszystko zależy od człowieka/ludzi .... Doświadczyłem w ostatnich dniach tragedii rodzinnej na wezwanie przyjechała karetka z ratownikami medycznymi i lekarzem sytuacja powtarzała się kilkakrotnie przez trzy dni, jestem pod wrażeniem fachowości profesjonalizmu i zrozumienia u tych osób . Przyszli z pomocą do osoby starszej schorowanej bez szansy na wyzdrowienie .... Słowa lekarki młodej osoby ... jesteśmy dla Was do dyspozycji na wezwanie ...proszę z tego korzystać bez obawy o odmowę .... . Młodzi ludzie , pełen profesjonalizm i kultura ... Jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję .