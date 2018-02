Przez weekend będzie mocno padać, ale to nie koniec złych wiadomości. Od poniedziałku mróz

Pogoda na piątek: przydadzą nam się parasolki. W wielu rejonach będzie deszczowo. IMGW wydał ostrzeżenia dla trzech województw. Najpoważniejsza sytuacja dotyczy lubuskiego, dla którego wydano trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego, oraz zachodniopomorskiego, gdzie ogłoszono ostrzeżenia drugiego stopnia.

„W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, w ciągu najbliższej doby przewiduje się przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach Nowe Drezdenko i Gościmiec (Noteć). Na Wodowskazie Gorzów Wielkopolski (Warta) prognozuje się dalsze utrzymywanie się stanu alarmowego”

- czytamy w komunikacie IMGW dotyczącym województwa lubuskiego.

W Zachodniopomorskiem zagrożenie występuje na rzecze Inie.

Przewiduje się wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu alarmowego

- napisano w komunikacie.

Instytut ostrzega też mieszkańców Podkarpacia. W rejonie spadnie do 20 centymetrów śniegu.

IMGW: ostrzeżenia dla trzech województw Fot. Pogodynka IMGW

Pogoda na piątek i weekend: pamiętajcie o parasolkach

W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu. W Tatrach, Beskidzie Śląskim i Żywieckim opady śniegu. Miejscowy przyrost pokrywy śnieżnej od 6 cm do 10 cm. Mieszkańcy północnych rejonów Polski mogą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie do 6°C na południu. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. W nocy temperatury spadną do -2, -4°C w górach.

W weekend spore zachmurzenia. Mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju mogą spodziewać się opadów śniegu. Dotyczy to głownie mieszkańców Śląska, Małopolski, Podkarpacia i południowych rejonów Lubelszczyzny. W tych rejonach może spaść nawet do 10 centymetrów śniegu. Termometry wskażą od 1°C do 4°C, w rejonie Karpat - około -1°C.

Po weekendzie czeka nas mróz. „Po niedzieli temperatura w Polsce spadnie poniżej 0°C i nie prędko przyjdzie ocieplenie. Tu wykres temperatury dla Warszawy(pozioma linia to 0°C)” - napisał Tomasz Wasilewski z TVN Meteo.