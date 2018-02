Będzin: matka oddała swoje 3-letnie dziecko Bułgarom, a sama pobierała zasiłek wychowawczy

W zeszłym tygodniu z policją w Będzinie skontaktowali się pracownicy tamtejszego ośrodka pomocy społecznej. Zwrócili się o pomoc, bo zaniepokoiło ich zniknięcie 3-letniego dziecka i jego matki.

Oprócz miejscowych policjantów, do działań wkroczyli także kryminalni z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnego dnia, w jednym z hoteli na terenie powiatu będzińskiego, odnaleziono matkę chłopca. Okazało się, że kobieta ma także drugie, 9-letnie dziecko, które wychowują członkowie rodziny. Początkowo 30-latka nie chciała sprecyzować miejsca, ani podać namiarów na osoby, do których trafił młodszy syn. Przekazała tylko, że 3-latek przebywa w Warnie.

Kryminalni rozpoczęli poszukiwania chłopca. Zdobyli informacje o miejscach, w których mogło przebywać dziecko. Za pośrednictwem oficerów Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji, śląscy policjanci skontaktowali się z bułgarskimi stróżami prawa i przekazali swoje ustalenia. W ramach międzynarodowej współpracy, tamtejsi policjanci sprawdzili przekazane im adresy. W nocy z soboty na niedzielę, w jednym z mieszkań znaleźli 3-latka. Całe i zdrowe dziecko trafiło do bułgarskiej placówki, skąd wkrótce wróci do Polski.

Kryminalni ustalili, że chłopiec przebywał poza granicami Polski od listopada. W tym czasie jego matka pobierała w Polsce comiesięczne świadczenie wychowawcze.

W prokuraturze w Będzinie 30-latce został przedstawiony zarzut. Kobieta została objęta policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. Materiały w tej sprawie zostały przekazane do sądu rodzinnego, gdzie zapadnie decyzja o dalszym losie dziecka. Za narażenie 3-latka na niebezpieczeństwo nieodpowiedzialnej matce grozi nawet 5 lat więzienia.