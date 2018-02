Policja z Tychów poszukuje tego mężczyzny. Miał napastować dziewczynkę

Mężczyzna z portretu miał doprowadzić małoletnią dziewczynkę do innej czynności seksualnej. Do wydarzenia miało dojść 11 stycznia br. w Tychach przy ul. Dąbrowskiego. Mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Rysopis i portret pamięciowy domniemanego pedofila

Rysopis sprawcy opublikowany przez policję:

Mężczyzna w wieku 30-40 lat, wzrostu około 180cm, szczupłej budowy ciała, posiadał na głowie lekko widoczne wybijające się ciemne włosy, na twarzy bardzo mały zarost (w rejonie żuchwy), na czole charakterystyczna blizna o długości 2-4cm, ubrany w granatową bluzę i granatowe dżinsy, sportowe buty z czerwonymi sznurówkami, miał przewieszoną przez ramię torbę koloru czarnego z napisem koloru białego NIKE.

Policja poszukuje pedofila Fot. Policja w Tychach

Osoby, które rozpoznają mężczyznę proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Tychach: adres e-mail: kryminalny@tychy.ka.policja.gov.pl lub nr tel. 032 325 63 37, 99.