W Izraelu pojawiają się wezwania do wycofania ambasador. "Napluli nam w twarz"

semigetuza pół godziny temu Oceniono 11 razy 5

jak pisałem wczoraj, jak się PiS nie obroci, dupa z tylu. P.Jaroslaw wybral droge, która doprowadzi do tego, ze nasz Kraj, a tym samym my wszyscy wyladujemy na swiatowym smietniku. Na własne uszy slyszlem na spotkaniu PC lat temu, ze "wole być pierwszy na smietniku, niż drugi na salonach". Pan Kaczynski jest w tym konsekwentny.

Zastanawia mnie cos innego. Pan JK nie ma bliskich, dzieci, po śmierci Lecha, śmierci Mamy i starego kota /nie zartuje i proszę sobie z tego kpin nie robic/, pozostal sam, ma obsesje, żeby nie być zapomniany i zachowuje się jak Herostrates. Ksiazkami jestesmy tym razem MY. Ciekawi mnie, dlaczego przytlaczajaca wiekszosc Polakow posiadających dzieci i wnuki z taka obojetnoscia donosi się do tego, co tym najblizszym pozostawia, jaka Polske. W jakim kraju przyjdzie zyc ich dzieciom, wnukom. Czy tez maja to generalnie w dupie, bo w dupie tez maja przyszlosc swoich dzieci i wnukow /ja tak uważam/. Co zas do samej ustawy, potrzebna jest w takim kształcie jak psu piata noga. problemu nie rozwiazuje, tylko go powieksza. Ale jak Jaki przy tym majstrowal - nie dziwota.

Ciekaw jestem, czy Polacy już calkiem stracili instynkt samozachowawczy? Tylko mi tu o PO nie pieprzcie, te zasrance już ponad 2 lata siedza na dupie nie majac nic do powiedzenia, mowie do WAS POLAKOW.