Zakup rakiet Patriot dogadany. Błaszczak chwali się, że wytargował niższą cenę

siwywaldi 22 minuty temu Oceniono 2 razy 2

Takiego sukcesu to chyba jeszcze w historii handlu bronią nie było. Widać Mariusz ma fest kiepełe. Bo wytargować w dwa tygodnie cenę w wysokości 40% pierwotnej, to nie dał by rady nawet i sam Rothschild :-))