"Tajemnicza śmierć 31-letniego strażaka z Rudzienic. Ciało znaleziono przy oponie ciągnika"

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 17 razy 13

Czego to się nie robi, by podbić klikalność.



Bo pisanie o "śmierci strażaka" w przypadku rolnika, który naprawiał koło ciągnika NIE ZACHOWUJĄC podstawowych zasad bhp, to zwykłe, w dodatku niezbyt ładne nadużycie. Facet był pewnie członkiem miejscowej OSP, ale wypadek NIE MIAŁ niczego wspólnego ze służbą.

Mówiąc inaczej, czy jeżeli np. wolontariuszka hospicjum na skutek nieszczęśliwego wypadku zatruje się tlenkiem węgla we własnym domu, to TEŻ napiszecie "Tajemnicza śmierć wolontariuszki"?



A wracając do tego przypadku, to sprawa jest prosta. Gość dostał w głowę pierścieniem zabezpieczającym brzeg felgi, bo tego pierścienia nie zabezpieczył choćby poprzez włożenie łyżki do opon. nie mówiąc już, że takie koła należy pompować WYŁĄCZNIE na odpowiednich stanowiskach wyposażonych w specjalne, stalowe kosze. i wie o tym nie tylko behapowiec, ale również i KAŻDY stary kierowca, który uczył się fachu w czasach, gdy zakłady wulkanizacyjne były rzadkością.