Zaginiony Piotr Kijanka. Akcja płetwonurków w rejonie elektrowni. Na zlecenie bliskich

senseiek 4 godziny temu

W każdym przypadku zaginięcia w którym podejrzewa się, ze ktoś wpadł do wody (albo został wrzucony, albo sam wskoczył) powinno się zacząć od wrzucenia do wody manekina (z gps-em) który ma ta sama gęstość jak ludzkie ciało (ubrać go w kopie ubrań poszukiwanego? inne materiały będą nasiąkać woda inaczej), i patrzenia 1) jak szybko płynie (ile metrów na minute) (stad będzie można przewidzieć gdzie powinno się znajdować ciało po xxx godzinach) 2) patrzyć się gdzie się zatrzyma 3) powtórzyć wielokrotnie 4) sprawdzić dokładnie miejsca w których manekin się zatrzymał, bo to są najbardziej prawdopodobne miejsca gdzie zwłoki mogą się znajdować..