18-latek pocięty maczetami na osiedlu w Krakowie. Lekarze walczą o jego życie. Jest apel policji

Do napaści doszło w Krakowie w poniedziałek, około godziny 20. To właśnie wtedy przy ul. Teligi 18-letni mężczyzna (prawdopodobnie kibol Cracovii) napotkał grupę pseudokibiców Wisły. Z relacji lokalnych mediów wynika, że napastników mogło być nawet dziesięciu. 18-latek próbował uciekać i schował się za przechodzącą kobietą. To jednak nie powstrzymało napastników.

Kraków: 18-latek prawie stracił rękę

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń krakowskiej policji, po dopadnięciu 18-latka, bandyci siłą odepchnęli kobietę i zaczęli rozprawiać się z ofiarą. Z relacji świadków wynika, że do zadawania ciosów użyli maczet, a nawet noży i siekiery.

- Był cały pocięty, stracił prawdopodobnie około dwóch litrów krwi - mówi reporterowi TVN24 jeden ze świadków.

"Gazeta Krakowska" przytacza relacje mówiące o tym, że niemal pozbawili 18-latka ręki. Wezwane przez mieszkańców pogotowie podjęło reanimację ofiary, która z ciężkimi obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Obecnie walczy o życie. Jak podają lekarze, ranny mężczyzna nie odzyskał przytomności, a jego stan jest krytyczny. Może mu grozić amputacja ręki.

Policja prosi o pomoc

Ze względu na wspomniany stan, śledczy nie mogą przesłuchać zaatakowanego 18-latka, dlatego proszą o wsparcie ewentualnych świadków zdarzenia, lub osoby, które mogą posiadać informacje o brutalnej napaści. Policja prosi o telefon pod nr 997 lub przyjście na komisariat. Sprawdzany jest również okoliczny monitoring, policja zabezpiecza ślady.

Jak poinformowała krakowska "Gazeta Wyborcza", w tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn i jedną kobietę. Na razie nie wiadomo, czy tym osobom zostaną postawione zarzuty.