"Ministerstwo mnie spławiło". MSZ odpowiada na zarzuty siostry Mackiewicza

Ludzie, posralo was? Przepraszam siostre i rodzine jezeli na odcisk nadepne ale o co do kulsona chodzi??? Moj znajomy, jego zwloki, leza na K2. Czlowiek wiedzial ze idac w Gory ryzykuje zycie, koniec kropka. Kazdemu ktory ze mna plywa mowie ze bede w miare moich mozliwosci i znajomosci jego jak i moje zycie chronil ale ryzyko jest. Jak ktos tego ryzyka nie chce podejmowac nie bawi sie w taki sport. Tutaj powinna sie dyskusja konczyc. A to co zrobiono ostatnio z Himalajow to juz jest obled, za przeproszeniem.