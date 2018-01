O. Rydzyk chwalił się autami od bezdomnego. Poseł: CBA i Urząd Skarbowy powinny to zbadać

polakadam 9 godzin temu Oceniono 30 razy 20

Gdy widzę jak kapłan miłośnie rozkłada

Swe dłonie liczeniem sterane

To smutek niezmierny mnie znowu dopada:

Źle dzieje się z naszym kapłanem!



Ma brzuszek rozdęty głodową puchliną,

Twarzyczkę nabrzmiałą od troski.

W podwójnych podbródkach kołnierzyk zaginął

A wokół nimb snuje się boski!



Dosiada nasz święty osiołka skromnego.

Lecz jakiś jest dziwny ten osieł!

Bo nie dość, że cały koloru srebrnego

To z tyłu ma napis - A8.



On przecież jest godzien by iść na ołtarze!

On zajmie się każdym człowiekiem!

A zwłaszcza zaś takim co wiarę okaże

Gotówką, przelewem lub czekiem.



Śpiewajmy, kochani, tę skromną piosneczkę

Co wyszła spod pióra poecie:

Niech kapłan nam strzyże kolejną owieczkę.

Wszak tylu jest głupków na świecie.