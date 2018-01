Zakaz handlu w niedzielę stał się faktem. Ale póki co jeszcze są wyjątki [KALENDARZ]

pengos 6 godzin temu Oceniono 9 razy 9

"Niedziela z tatą, niedziela z mamą, to najpiękniejszy w tygodniu dzień,"



Oczywiście pod warunkiem, że mama i tata nie pracują w takich niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa, jak:

- gastronomia

- rozrywka (kino, teatr, filharmonia)

- media (telewizja, radio)



No ale w sumie to żadna strata, oni rodzin nie mają, prawda?