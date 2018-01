Warszawiak z rodziną w aucie posłuchał GPS-a. Dachował w wąwozie pod Kazimierzem Dolnym

evergreen111 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Do pytających "za co zabrano dowód":

PO DACHOWANIU AUTO MUSI BYĆ SPRAWDZONE PRZEZ DIAGNOSTĘ CZY NADAJE SIĘ DO JAZDY. Dopiero po pozytywnej opinii, policja oddaje dowód, co oznacza zezwolenie na dalsze użytkowanie auta.