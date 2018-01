Park narodowy chce rozbiórki kolejki na Kasprowy Wierch. Jest odpowiedź właściciela

List TPN adresowany do PKL do kolejna odsłona sporu o własność kolejki na Kasprowy, którą zarządza firma z siedzibą w Luksemburgu - przypomina "Wyborcza". Dyrekcja parku wzywa w dokumencie do zaprzestania użytkowania kolejki oraz jej demontażu.

Na odpowiedź PKL nie trzeba było długo czekać. "Żądanie TPN uderza nie tylko w naszą spółkę, ale przede wszystkim w narciarzy i wszystkich Polaków, którzy chcą podziwiać piękno Tatr z Kasprowego Wierchu" - czytamy w oświadczeniu władz kolei.

PKL twierdzi też, że likwidacja kolejki stanowiłaby "wielki cios" w reputację Zakopanego i zaszkodziłoby lokalnej branży turystycznej.

Wieloletni spór o kolejkę na Kasprowy

Spór dotyczący własności kolejki linowej na Kasprowy Wierch toczy się od wielu lat.

W kwietniu zeszłego roku podpisano porozumienie, zgodnie z którym właścicielem terenów pod linią stało się starostwo tatrzańskie, a także w części PTTK, co zmuszałoby właściciela kolejki do współpracy z nimi.

Właściciel Polskich Kolei Linowych oraz samej kolejki - firma Mid Europa Partners z siedzibą w Luksemburgu - nie uznaje jednak tego porozumienia.

