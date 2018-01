We wtorek wichury w całej Polsce. Miejscami wiatr powieje z prędkością do 100 km/h

Pogoda we wtorek nie będzie sprzyjała spacerom. W całym kraju powieje silny wiatr - miejscami z prędkością nawet 100 km/h. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia dla wszystkich województw.

Wietrznie będzie już w nocy z poniedziałku na wtorek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Najsilniej w nocy powieje na Pomorzu - dla tego regionu IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Na Bałtyku można spodziewać się sztormu nawet do 10 w skali Beauforta.

Wietrzna pogoda we wtorek

We wtorek wichury będą doskwierały już w całej Polsce - co najmniej do południa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w związku z tym na wtorek dla wszystkich województw. Poza pomorskim - dla tego województwa utrzymano ostrzeżenie drugiego stopnia.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą?

W związku z ostrzeżeniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak zabezpieczyć się przed skutkami wichur.

Warto na zaś usunąć z parapetów czy balkonu wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętajmy o zamknięciu wszystkich okien i drzwi.

Nie zaszkodzi także przeparkować samochodu w bezpieczne miejsce - z dala od drzew, reklam, szyldów czy słupów trakcji energetycznej. RBC radzi także, by zawczasu naładować telefon komórkowy.

W trakcie wichury RCB odradza wychodzenie z domu, jeśli nie jest to niezbędne. Kiedy jednak znajdziemy się na zewnątrz - nie zatrzymujmy się pod drzewami. W domu warto pamiętać o tym, by na wszelki wypadek wyłączyć gaz i elektryczność. Pozwoli to ograniczyć ryzyko powstania pożaru.