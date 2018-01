Gdzie się podziały zima i mróz? Spokojnie, już nadchodzą nad Polskę [POGODA]

Pogoda szykuje nam sporą dawkę zimowych atrakcji. Jak ostrzegają synoptycy, w najbliższych dniach mocno powieje. W poniedziałek wiatr w większości regionów może osiągnąć 60-80 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu - uwaga - nawet do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek

Nadchodzący tydzień rozpocznie się deszczowo. Przelotne opady deszczu w ciągu dnia wystąpią niemal w całej Polsce, poza Dolnym i Górnym Śląskiem - prognozuje IMGW. Najzimniej będzie w okolicach Suwałk, gdzie w ciągu dnia będzie można liczyć na maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. O wiele cieplej w okolicach Olsztyna i Białegostoku, gdzie termometry wskażą 7 stopni Celsjusza.

W Warszawie oraz Łodzi, podobnie jak w pozostałych miejscowościach pochmurno i deszczowo, termometry zatrzymają się tam na 9 kreskach powyżej zera. 7 stopni w Lubinie, do 8 w Rzeszowie, w Krakowie i pozostałych miejscowościach w Małopolsce do 9 stopni. Na północy kraju podobnie, do 8 stopni wraz z deszczem w Trójmieście, 9 stopni w Szczecinie.

Zgodnie z prognozami, w Kujawsko-Pomorskim w tym m.in. w Bydgoszczy nie więcej niż 9 stopni w ciągu dnia, 10 stopni Celsjusza na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu, 11 stopni w Zielonej Górze. Najcieplejszym miastem będzie dziś Wrocław, gdzie termometry wskażą 12 stopni Celsjusza. W Katowicach i na Górnym Śląsku można liczyć na chwilowe rozpogodzenie i temperaturę do 10 stopni.

Pogoda na najbliższe dni

Stosunkowo ciepły początek tygodnia nie będzie zwiastował odejścia zimy. Z dnia na dzień będzie się powoli ochładzać. We wtorek termometry wskażą maksymalnie 6 stopni na Dolnym Śląsku. Zapowiadane są również przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju.

W kolejnych dniach należy spodziewać się silnych podmuchów wiatru dochodzących nawet do 70 km/h. Jak informują meteorolodzy, środa będzie kolejnym dniem z opadami śniegu (do 2 cm w ciągu doby) i deszczu (do 5 l na metr kwadratowy).

Ochłodzenie nadejdzie z początkiem lutego. W piątek w okolicach Suwałk już 0 st. C. Cieplej będzie na zachodzie Polski. Od weekendu na wchodzie chwyci już mróz, tylko 1-2 st. C ma być na zachodzie - przewiduje synoptyk TVN Meteo. Następne dni mogą być jeszcze chłodniejsze.