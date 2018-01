Starsze małżeństwo skasowało bilety w tramwaju. Nagle wszedł kontroler. Do zapłaty ponad 500 zł

Janek Chumski 2 godziny temu Oceniono 25 razy 25

Różnica 1,1 złotego i aż 544zł mandatu!!!!!

To jakieś chore przepisy i kontrolerzy bezduszne maszyny do wyrabiania premii.

Poza tym po co te podziały na strefy??

W mieście jeden bilet poza drugi na całą trasę a gdzie wysiądziesz to twoja sprawa.

Wracając do kontrolerów to wstyd się przyznać że jestem łodzianinem.