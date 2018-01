Wypadek ciężarówki na A2. Autostrada w kierunku Warszawy zablokowana

candlekeep 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Jakoś mnie to nie dziwi. Takiej agresji i bezinteresownej zawziętości, jak na polskich autostradach, nie widziałem nigdzie w Europie.

Jak to jest, że po autostradach austriackich czy czeskich można jeździć normalnie, a w Polsce - poganianie światłami, siedzenie na zderzaku, pouczanie... Co za naród :-(