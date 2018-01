Policja publikuje zdjęcia poszukiwanych w związku z wybiciem szyb w mieszkaniu Michała Tuska

Kamery monitoringu nagrały prawdopodobnych sprawców, ale policja ich nie znalazła i umorzyła dochodzenie. Teraz, po publikacji "Gazety Wyborczej", prosi o pomoc i publikuje zdjęcia poszukiwanych.

Policja podaje, że mężczyźni widoczni na zdjęciach najprawdopodobniej są sprawcami wybicia dwóch szyb w mieszkaniu Michała Tuska w Gdańsku.

Każdy kto ich rozpoznaje, proszony jest o kontakt z Komisariatem III Policji w Gdańsku-Wrzeszcz.

Kamery zarejestrowały sprawców, sprawa umorzona

W grudniu prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie wybicia szyb w mieszkaniu Michała Tuska. Mimo nagrań z monitoringu, nie udało się wykryć sprawców.



Dopiero po interwencji Romana Giertycha, prokuratura podjęła decyzję o upublicznieniu wizerunków osób, które rzuciły kamieniem w okno mieszkania syna przewodniczącego Rady Europejskiej. W grudniu śledczy umorzyli postępowanie w tej sprawie, 4 stycznia Giertych złożył odwołanie do sądu, a w piątek poinformował o zmianie decyzji prokuratury.

Mecenas w gorzkich słowach określił działania prokuratury. "Droga Prokuraturo! Nie wpadliście przez kilka miesięcy na to, że jak ma się zdjęcie sprawcy i nie można ustalić jego nazwiska, to warto je upublicznić? Zażalenie wysłałem 4 stycznia, a więc dostaliście je dwa tygodnie temu. Czyżby akurat do dziś trwała analiza treści uzasadnienia zażalenia? Podjęliście sprawę dzisiaj, bo sprawę upubliczniliśmy i zainteresowały się tym media w kontekście nazistów na Śląsku. I dalsze ukręcanie sprawy jest niemożliwe" - napisał Giertych.

Mecenas zarzucił prokuraturze polityczne motywacje. We wpisie nawiązał do Marty Kaczyńskiej.

Argumenty za tym, że rzucanie ciężkim kamieniem do czyjegoś domu to tylko zniszczenie mienia są śmieszne. Proponuję takie intelektualne ćwiczenie: wyobraźcie sobie, że ten kamień wpada do mieszkania Marty Kaczyńskiej, a atak jest podyktowany polityczną niechęcią do jej stryja (mam nadzieję, że nigdy nic takiego się nie wydarzy!) Wówczas łatwiej Wam przyjdzie zastosować właściwą kwalifikację, prawda?

- napisał mecenas.

Rzucili kamieniem w okno mieszkania Michała Tuska

We wrześniu 2017 roku nieznani sprawcy rzucili kamieniem w okno mieszkania Michała Tuska. Syn szefa Rady Europejskiej zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z okolicznych kamer.

