Spotkanie Tillerson-Kaczyński. Szef amerykańskiej dyplomacji przy stoliku na Nowogrodzkiej

- Rozmawialiśmy o wszystkich ważnych sprawach polsko-amerykańskich, odnoszących się zarówno do kwestii współpracy militarnej, bezpieczeństwa w tej części Europy, o sprawach gospodarczych, kwestiach związanych z zakupami broni - poinformował po spotkaniu z Rexem Tillersonem Jarosław Kaczyński.

Rozmowa odbyła się w siedzibie PiS. Trwała ok. 50 minut. Prezes PiS podczas krótkiej konferencji nie zdradził wielu szczegółów. Przyznał, że inicjatywa, by się spotkać wyszła od Amerykanów. - To była dobra, pożyteczna rozmowa. Miałem okazję złożyć na ręce pana sekretarza Tillersona podziękowanie za obecne nastawienie do Polski - powiedział prezes PiS. - Nieczęsto w naszej historii zdarzało się, by nastawienie było tak dobre - dodał.

Ponadto prezes PiS poinformował, że w rozmowie z Tillersonem nie pojawiła się kwestia praworządności. - To było wspomniane wyłącznie w jednym kontekście, chodziło o sprawy inwestycji i pewności prawy. My w tej chwili tę pewność prawa umacniamy - wyjaśnił Kaczyński.

W spotkaniu z Rexem Tillersonem w siedzibie PiS wziął udział również Ryszard Terlecki.

Wcześniej spotkania z Dudą, Morawieckim i Czaputowiczem

Spotkanie z prezesem PiS było ostatnim punktem wizyty Rexa Tillersona w Polsce. W piątek sekretarz stanu spotkał się z prezydentem Dudą. W sobotę rano Tillerson rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. - Polska jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych - powiedział po spotkaniu sekretarz stanu USA.

Jacek Czaputowicz w MSZ to "eksperyment"

Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" wybór Czaputowicza na szefa MSZ określił mianem "eksperymentu". W oczach PiS nowy minister zaliczył już dwie "wpadki". Najpierw stwierdził, że proces uruchomienia wobec Polski art. 7 przez Komisję Europejską "powinien zostać włączony Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej". Później w wypowiedzi dla niemieckich mediów stwierdził, że kwestia reparacji wojennych obecnie "nie istnieje" w relacjach między rządami, a jest raczej przedmiotem debaty wewnętrznej w Polsce.

