Koniec z mrozami, nadchodzi ocieplenie. W niektórych miastach termometry pokażą nawet 12 stopni

donmarek godzinę temu

Nie tylko zboża. A szczególnie teraz może być nieciekawie. Po tych kilkudniowych mrozach, jak nastąpi takie ocieplenie, rośliny uznają to już za wiosnę. Tym bardziej, że przed ostatnimi mrozami były już pobudzone do rozwoju. I teraz nawet -2, -3 C wystarczy by powstały spore szkody w świecie roślinnym.