Kierowca opla pędził na S8 pod prąd. Z naprzeciwka jechał bus wypełniony ludźmi

megamaciej 6 godzin temu

Jako, że wiele osób nie rozumie, jak można wjechać pod prąd, to może napiszę jak ja kiedyś się o mało co nie pomyliłem.

Otóż bezkolizyjne wjazdy mają z reguły dwa pasy, które się później rozdzielają: jeden w prawo , np. na Wrocław, drugi w lewo, np. na Łódź.

Ale jednocześnie małe skrzyżowania (w przeciwieństwie do dużych) mają w wspólny zjazd i wjazd, to znaczy dwa pasy które się później rozdzielają: jeden w prawo, to ten którym trzeba pojechać, drugi w lewo, to ten którym jadą pod prąd. Rozjazd "na Łódź lub Wrocław" jest za nim.

Ja się kiedyś omal nie pomyliłem, myśląc że w lewo "pod prąd" to już "w lewo na Łódź".