"Chciałam go nastraszyć. Myślałam, że tylko go skaleczyłam tym nożem. Wolałabym dziś, żeby mąż żył''

Halina i Jerzy byli małżeństwem od 24 lat. W tym roku stuknęłyby im srebrne gody. Ona, rocznik 1970 i on, rocznik 1963. Czwórka dzieci, najstarsza córka - 23-letnia - już była mężatką, mieszkała na swoim. Poza tym dwóch chłopaków, 22-letni i 17-letni, a także najmłodsza dziewczynka - 13 lat. Wszyscy żyli w domu z rodzicami Jerzego w niewielkiej miejscowości na Mazowszu.

Halina pracowała w zakładzie przetwórstwa żywności. A Jerzy tam, gdzie akurat była praca, głównie fizyczna. Tylko z tą pracą to zawsze były problemy. Kilka lat przed śmiercią został zwolniony z tamtejszego urzędu gminy, gdzie pracował jako konserwator. Od tamtego momentu pracował dorywczo.

- Ojcu najlepiej pasowała taka praca, w której sam mógł decydować, co i kiedy robi. Wielokrotnie prosił mnie, abym znalazła mu jakąś pracę w internecie, ale później nie pasowało mu to, że kierownikiem jest osoba od niego młodsza - opowiadała najstarsza córka.- Uważał, że wszystko wie najlepiej, że jest najmądrzejszy, ponieważ jest starszy i nikt nie będzie mu kazał robić - mówiła siostra Haliny.

Jerzy lubił alkohol od zawsze, ale z upływem czasu pił coraz więcej. Synowi powiedział kiedyś, że pije, „żeby uśmierzyć ból”.

Starsza córka: Zdarzało się, że znajdowaliśmy puszki po piwie, które ojciec chował w konewce.

- Od początku ciężar wychowania dzieci i prowadzenia domu spoczywał właśnie na moich barkach. Musiałam chodzić z dziećmi do lekarza, odrabiać lekcje, gotować, sprzątać, prać. Mąż często znikał i pił - mówiła Halina.

Starsza córka: Prosiliśmy ojca, żeby leczył się od uzależnienia alkoholowego. Stwierdzał, że jest zdrowy, a to my mamy jakiś problem psychiczny i to my się powinniśmy leczyć.

Dzień przed śmiercią Jerzy wypił co najmniej osiem piw i cztery setki.

„Alkohol powoduje, że wpadam w złość”

Jerzy używał siły. - Bił mnie, kiedy stawałam w obronie mamy, zdarzyło się, że uderzył mnie w twarz - opowiadała młodsza córka. - Halina miała raz na sobie bluzkę z krótkim rękawem, widoczny był dość duży siniak. Zapytałam ją wtedy, czy to Jurek ją pobił. Kiwnęła głową - relacjonuje siostra kobiety.

Rodzina miała założone co najmniej dwie niebieskie karty. Przełomowym punktem była awantura w grudniu 2012 r., kiedy Jerzy popchnął najstarszą córkę, a ta upadła na podłogę. W 2013 r. mężczyzna został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu i dozór kuratora za znęcanie nad żoną i najstarszą córką, do którego dochodziło w latach 2009-2012.

Jerzy P. przyznał się wtedy, że “przyczepiał się do rodziny, a najbardziej do żony i najstarszej córki”. - Będąc pod wpływem alkoholu nie wiedziałem, co mówię i co robię. Kocham swoją rodzinę, ale alkohol powoduje u mnie to, że wpadam w złość i nerwy, nad którymi czasem nie mogę zapanować - mówił w 2013 roku. Zadeklarował, że już więcej pić nie będzie.

Słowa nie dotrzymał.

Jerzy płacze

Miesiąc przed tragedią Jerzy dotkliwie pobił Halinę. - Zostałam przez niego uderzona kilkukrotnie pięścią w twarz i miałam w siniakach lewą stronę twarzy. Ponadto pobił mnie pięściami po klatce piersiowej i też miałam tam zsinienia. Oraz na lewej ręce - opowiada kobieta.

Twierdzi, że dzielnicowym na początku nie mogła się skontaktować, a kiedy on proponował, że się z nią spotka w weekend, akurat nie mogła, bo pracowała. - Przez te odwlekania w końcu do niczego nie doszło - mówiła Halina.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez policjantów, ale ostatecznie zostało umorzone. Policjanci twierdzili, że kobieta wcale nie chciała złożyć zawiadomienia, a jedynie poprosić policjantów o to, by z mężem porozmawiali i zachęcili do życia w trzeźwości. „Halina P. wiedziała, za co i jaki wyrok otrzymał mąż i mogła spodziewać się, że kolejny może skutkować orzeczeniem kary bezwzględnego pozbawienia wolności” - orzekł prokurator.

Do domu małżeństwa P. przyjechali funkcjonariusze z niezapowiedzianą wizytą. - Pytaliśmy Jerzego P., co zamierza zrobić ze swoim życiem. On oświadczył, że ma już dosyć picia i potrzebuje pomocy. Mówił, że chce iść na odwyk i zaczął płakać - opowiada dzielnicowy.

Sąsiadka: Rodzina nie doceniała Jerzego

Jedna sąsiadek uważa, że Jerzy był w domu poniżany, a bliscy nie doceniali jego pracowitości. - Dom podwyższył, sam zrobił dach, okna w dachu, ocieplił dom i otynkował. Widziałam, jak to robił, nikt mu nie pomagał, mimo, że miał dwóch dużych chłopców w domu. Matka zabraniała pomagać ojcu, mówiła, że to on jest od roboty, a nie synowie - opowiada kobieta.

Sąsiadka dodaje, że żona także wulgarnie zwracała się nie tylko do męża, ale również do córki, miała być też agresywna. - Jerzy remontował mi dom, bo był taką złotą rączką. Robotnicy zorganizowali sobie jakiś alkohol. Wpadła wtedy Halina, zdjęła drewniaka z nogi i uderzyła go tym drewniakiem w czoło, rozbijając mu łuk brwiowy - relacjonuje.

Z kolei pracowniczka ośrodka opieki społecznej twierdzi, że zasiłki dla rodziny załatwiała nie Halina, ale właśnie Jerzy.

"Romek załatwił ci Zygmunta”

Mąż oskarżał Halinę o liczne romanse. - Jego matka zaczęła go buntować, wmawiając mu, że mam kochanka, co było nieprawdą. Po alkoholu i nie tylko żądał ode mnie seksu, a ja nie chciałam z nim współżyć. Wtedy jeszcze bardziej podejrzewał mnie o zdradę. Podczas awantur zawsze wyzywał mnie słowami „kurwa, dziwka, szmata, suka, pegierówka”, ostatnio wyzywał mnie też od "łachajek". Wielokrotnie nazywał mnie głupią - wyliczała Halina.

- Ojciec miał takie urojenia, że mama go zdradza. Kiedyś nawet stwierdził, że mój maż sypia raz ze mną, raz z mamą. Słyszałam od niego, że nie jestem jego dzieckiem. To samo twierdził o moim rodzeństwie. Jak ludzie z pracy wychodzili na papierosa, to widzieli naszego ojca, jak stoi na stacji benzynowej i patrzy, czy rower mamy jest pod firmą, w której pracuje. Czasem mama w pracy nie mogła odebrać telefonu, wtedy ojciec podejrzewał, że odbywają się tam orgie - opowiadała starsza córka.

A Jerzy dzwonił do Haliny bardzo często. Bywało, że nieustannie. Z danych z bilingów telefonicznych uzyskanych przez prokuraturę wynika, że od sierpnia 2015 r. do lipca 2016 r. Jerzy wykonał do swojej żony 1896 połączeń. W tym czasie Halina do męża jedynie 262. I tak np. 3 czerwca dzwonił 39 razy, a 3 lipca - 46.

Starsza córka w 2013 r.: Jak wyjeżdżamy z z domu, to cały czas dzwoni do mamy na jej telefon komórkowy i mówi, że jest kurwą, szmatą i że ma wracać do domu, że na pewno jest na kurewstwie.

Jerzy był zazdrosny przede wszystkim o niejakiego Zygmunta.

Halina: Zygmunt to znajomy szwagra, Romana. Spotkaliśmy go kiedyś, a potem mąż oskarżał mnie, że go z nim zdradzam. Ale ja tego Zygmunta w ogóle nie znałam. Widziałam go raz w życiu, nawet z nim nie rozmawiałam. Jerzy wyzywał na mojego nieobecnego szwagra: „Romek załatwił Ci Zygmunta”.

„I tak jesteś za głupia”

Na początku małżeństwa pijany Jerzy zazwyczaj kładł się gdziekolwiek i zapadał w sen. Później jednak doszły do tego awantury z byle powodu: źle odłożony pilot od telewizora, ktoś „źle spojrzał”, niesmaczny obiad, Halina nie zrobiła mu herbaty. Miał też pretensje do dzieci, że te nie chcą pomagać w domu. Na tym tle często dochodziło do konfliktów.

Zięć: Teść krzyczał nieraz do swoich wszystkich dzieci, że są głupi i do niczego się nie dają. Zdarzało się to prawie za każdym razem, jak byłem u teściów w domu. Teść chciał wtedy, aby dzieciaki coś zrobiły, a one oglądały np. telewizję lub mówiły, że zrobią to później. Wtedy je wyzywał.

- Kiedy jechałam z mamą na zakupy, ojciec dzwonił do mnie i mówił: "kurwy, jedziecie się jebać, dziwki. Jedziecie się ruchać" - opowiada starsza córka.

Składając dokumenty do liceum, usłyszała od ojca, żeby tego nie robiła, bo przecież jest „za głupia”. Pokazała mu, że nie jest. Nie tylko ukończyła liceum, ale i dostała się na studia. „Zobacz, poradziłam sobie” - powiedziała mu. Odparł, że to i tak do niczego jej się nie przyda. Czasem zabierała młodsze rodzeństwo do siebie i męża po to, żeby odpoczęło od sytuacji w domu. - Mówił do mamy, że najlepiej, jakbyśmy się rozbili i zginęli - twierdzi córka.

Halina: Moja córka skończyła kurs prawa jazdy i zdała egzamin, natomiast mnie się nie udało. Mój mąż skomentował, że widocznie córka lepiej się ruchała, dlatego zdała, natomiast ja ruchałam się gorzej i dlatego nie zdałam. Mówił to przy dzieciach. Syna wyzywał od ślepaków, chujów pegeerowskich. Jerzy potrafił wstać o trzeciej w nocy, szukał wtedy alkoholu, budził nas, hałasował, świecił nam latarką po oczach. Spuszczał mi powietrze w kołach od roweru, którym jechałam do pracy.

Młodszy syn: Do mnie mówił z kolei, że jestem cwelem, chujem, brudasem, bałaganiarzem. Na początku nie odpowiadałem na te wyzwiska, ale z czasem też używałem wobec ojca wulgaryzmów. Potrafił jednego dnia zrobić mamie wielką awanturę, następnego dnia mówił, że ją kocha i chce się zmienić, a kolejnego przychodził tak pijany, że ciężko było już z nim rozmawiać.

- Bywało, że ojciec wystawiał nam torby na środek pokoju, kazał się pakować i wypierdalać z domu - opowiada starsza córka.

Kiedyś podczas awantury wziął nóż, zaznaczył na suficie krzyż i powiedział bliskim, że będzie się tam wieszał. I to będzie ich wina. Groził Halinie, że kiedy ona będzie w pracy, rzuci się pod samochód, jadący drogą numer 7. Halina była dwukrotnie u psychiatry. Dostała leki na uspokojenie. Na wsparcie teściów, z którymi mieszkali, nie miała co liczyć. - Teściowie zawsze trzymali stronę syna, nigdy nie słyszałam, żeby mu zwracali uwagę, żeby nie pił. Wręcz przeciwnie: częstowali alkoholem - mówiła kobieta.

A jednak Halina do końca nie odeszła od Jerzego. - Myślę, że mama znosiła to wszystko ze strony ojca, bo bała się, że jak wyprowadzi się z domu, będzie musiała wynajmować mieszkanie i utrzymywać rodzinę, to nie poradzi sobie finansowo - tłumaczyła córka.

Matka Haliny: Ja jej mówiłam, kobito, rozejdź się z nim, dzieci wychowamy u nas, pomożemy ci, ale ona chciała tam, bo miała pracę.

Halina nie należała jednak do tych kobiet, które zawsze milczą. - Zarówno moja mama, jak i ojciec, są siebie warci. Też często prowokuje ojca do awantur i dlatego on się do niej czepia. Tak samo z moją siostrą - twierdził najstarszy syn w 2013 r. Po całej tragedii Halina przyznała, że „nie pozostawała dłużna mężowi w czasie, kiedy jej ubliżał i wyzywał”.

Zięć: Kiedy teściowa miała inne zdanie niż teść, mówił, że jest głupią kurwą i szmatą. Raz odpowiedziała, coś w stylu „jesteś głupi”.

Ostatnie godziny Jerzego P.

Dzień przed śmiercią córka i zięć przywieźli Halinę z wizyty u jej rodziców. Jerzy siedział na schodach na zewnątrz. „Po co tę kurwę i dziwkę przywiozłaś?” - zapytał córkę. A do Haliny: „Po co tu, kurwo, wróciłaś, już się szmato wyruchałaś?”.

Halina: Następnego dnia rano usłyszałam, że wstał i chodził po mieszkaniu. Nie ruszałam się. Wiedziałam, że będzie się awanturował. Przechodził koło mojego łóżka, otworzyłam oczy, a on powiedział: „co się, kurwo, patrzysz?”.

Z notatki urzędowej policjanta: Halina P. oświadczyła, że wstała ok. 6 rano i miała przygotowywać dżem ze śliwek. Jej mąż wstał wcześniej i przebywał na podwórku, a później pojechał gdzieś na rowerze. Zanim wyjechał, to przez okno wyzywał Halinę P. od kurew i dziwek. Wrócił po kilkudziesięciu minutach.

Jerzy wszedł do kuchni. Halina stała przy zlewie. Młodszy syn jadł śniadanie.

Halina: Jerzy wyzywał całą moją rodzinę. Mówił, że się tak wyruchałam, że aż mi cycki wiszą. Powiedział, że objeździ całą moją rodzinę i mi obsmaruje dupę. Syn cały czas prosił, żeby się uspokoił, żeby nie wyzywał. Potem mąż mówił, że to, że najstarsza córka poroniła ciążę, to moja wina. Wtedy nie wytrzymałam tego wszystkiego.

Doszło do szarpaniny.

Syn: Mama się nie odzywała. Może coś powiedziała, aby się zamknął. W pewnym momencie wzięła nóż kuchenny z niebieską rączką i niebieskim ostrzem, który stał w pojemniku do wysuszenia i ugodziła go tym nożem w klatkę piersiową.

Halina: Chciałam go tylko nastraszyć, żeby się zamknął, żeby już nie wyzywał. I uderzyłam go nożem. To było jak dotknięcie. Myślałam, że go skaleczyłam.

Jerzy wybiegł na zewnątrz, chłopak ruszył za nim.

Syn: Ojciec powiedział: "zostaw mnie" i po tych słowach zaczął tracić przytomność, lecąc do tyłu na beton przed drzwiami wejściowymi. Położyłem go w pozycji półleżącej. Podwinąłem do góry sweter i zauważyłem, jak z klatki piersiowej z prawej strony leci ciurkiem krew. Pobiegłem do domu i wziąłem z kuchni ręcznik papierowy. Ojcu zaczęły opadać powieki i sinieć usta, więc zacząłem lekko uderzać tatę po policzku mówiąc, aby nie zasypiał. Po chwili zacząłem reanimację. Po ok. 5 minutach przyjechała karetka, którą wezwała siostra. Ojciec zaczął charakterystycznie chrapać cicho, jakby spał, oczy miał zamknięte.

Chłopak powiedział ludziom z pogotowia, że nie wie, co się stało.

- Do czego wiśta go doprowadzili - skomentowała teściowa Haliny.

Z policyjnej notatki: Halina P. po zdarzeniu obmyła odruchowo nóż i włożyła go do pojemnika, następnie wyszła z domu. Kiedy zobaczyła krwawiącego męża, zrobiło jej się słabo, wróciła do środka i położyła się na wersalce.

Na miejsce przyjechał najstarszy syn. - Przed wejściem do domu na betonowym podeście zauważyłem dwie plamy krwi. Wiedziałem, że coś się stało. Koty i pies zaczęły tę krew zlizywać. Mama i brata sprzątali tę krew. Jedno lało wodę, drugie wycierało szczotką – mówił.

Jerzy do szpitala trafił o 9.30. Czterdzieści minut później już nie żył. Rodzinie powiedziała o tym prokurator. - Najstarsi córka i syn zaczęli krzyczeć, że nikt im nie pomógł, a jak jest tragedia, to teraz będą szukać winnych. Halina P. miała kamienną twarz i tik nerwowy policzka - relacjonuje policjant z miejscowego posterunku.

Halina żałuje

Sekcja zwłok Jerzego wykazała „uszkodzenie przebiegu kanału rany worka osierdziowego i prawej komory serca z następowym krwawieniem do worka osierdziowego i tamponadą serca”. W chwili śmierci miał 1,9 promila alkoholu w organizmie. U Haliny urządzenie bezpośrednio po zdarzeniu wykazało 0,00.

Prokuratura chciała, by Halina trafiła do aresztu na trzy miesiące. Sąd uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby. Kobieta odpowiadała z wolnej stopy. Musiała regularnie stawiać się na komisariacie. Na początku usłyszała zarzut zabójstwa. Potem jednak zmieniono kwalifikację czynu na „zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami”. Kobiecie groziło do 10 lat więzienia.

Opinia biegłej o zabójstwie: Było to działanie odruchowe w sytuacji postrzeganej jako prowokacja, zagrożenie, budzące silne emocje. Motywacja dla tego zachowania agresywnego nie wynikała z patologicznej struktury osobowości, a miała charakter sytuacyjny. W chwili popełnienia czynu opiniowana pozostawała w stanie silnego wzburzenia przy znaczącym udziale czynnika sytuacyjnego.

W grudniu 2017 r. zapadł wyrok w warszawskim sądzie okręgowym. Halina P. nie trafi za kratki. Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Sędzia: Halina P. latami była poddawana przemocy, dzień pod dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Nie wyglądało na to, że może dojść do tragedii. Osoby takie, jak Halina P., nie chcą, żeby było widać na zewnątrz, że coś się dzieje. To zwykły ludzki wstyd.

W notatce z wywiadu środowiskowego zapisano: Podejrzana jest postrzegana jako osoba energiczna, stąpająca mocno po ziemi i poważna. Była opanowana, ale płakała.

Powiedziała, że wolałaby, że mąż żył.

Przemoc kończąca się tragedią

Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, za zabójstwo, do którego doszło w warunkach przemocy domowej, zostało skazanych w ubiegłym roku w sądach rejonowych osiem kobiet i trzydziestu jeden mężczyzn. Za zabójstwo "pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami" w 2016 r. zostały przez sądy rejonowe skazane dwie kobiety, w ubiegłym roku - ani jedna.

- W Polsce tysiące kobiet maltretowanych lub w inny sposób okrutnie traktowanych przez swoich mężów lub partnerów wciąż nie może liczyć na pomoc państwa. Chociaż wymaga od nas tego Konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, funkcjonariusze policji nie mają uprawnień do wydania w trakcie interwencji nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się do ofiary. Wiele kobiet zmuszonych jest do mieszkania pod jednym dachem ze swoim oprawcą lub z obawy o życie własne i dzieci do ucieczki z zajmowanego wspólnie z nim domu - komentuje Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet.

- Cieszy fakt, że orzekając w sprawach, w których kobieta zabija swojego wieloletniego oprawcę sędziowie coraz częściej biorą pod uwagę wcześniejszą historię przemocy, a zapadające wyroki są stosunkowo niskie. Martwi mnie jednak to, że wciąż wiele kobiet skazanych za zabójstwo swojego oprawcy odbywa długoletnie wyroki, a ich starania o warunkowe przedterminowe zwolnienie w wielu wypadkach nie są uwzględniane. A przecież za ich tragedią stoi niewydolność Państwa - dodaje. .

W 2017 r. niemal 68 tys. kobiet było ofiarami przemocy domowej. W przypadku mężczyzn było to 11 tys., a dzieci - 13 tys.

Imiona i inicjały bohaterów zostały zmienione.

Przy pisaniu tekstu korzystałem z akt prokuratury. Dziękuję za pomoc zespołowi biura prasowego i czytelni akt Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.