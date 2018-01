Podejrzani o propagowanie nazizmu są już na wolności. Prokuratura nie zastosowała aresztu

Na wolności jest już pięć osób, które wcześniej zostały zatrzymane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po reportażu „Superwizjera” o polskich neonazistach. Zamiast aresztu, wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

Podejrzani o propagowanie nazizmu bez aresztu

W czwartek izbę zatrzymań opuścili Adrian K. i Dorota R. - prokuratura nie wnioskowała o areszt. W środę podobną decyzję podjęto ws. trzech zatrzymanych dwa dni temu uczestników urodzin Adolfa Hitlera w Wodzisławiu Śląskim. Wśród nich jest szef stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”, Mateusz S.

Wobec podejrzanych zastosowano środki wolnościowe: zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz kaucję. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu. Grozi im do dwóch lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań.

W czwartek zatrzymano też szóstą osobę, która obchodziła urodziny Adolfa Hitlera, co za pomocą ukrytych kamer zarejestrowali dziennikarze „Superwizjera”.

Śledztwo ws. festiwalu Orle Gniazdo

Po reportażu „Superwizjera” śledztwo wszczęła tez prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim. Dotyczy ono festiwalu Orle Gniazdo, które jest organizowane przy wsparciu Stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność”. Prokurator przeniósł postępowanie z prokuratury rejonowej do okręgowej.

Władze gminy Kępa w Łódzkiem, gdzie co roku odbywała się impreza, zapewniają, że nie widzieli co się na niej działo, gdyż odbywała się na prywatnym terenie. Co roku przyjeżdżało na nią od 300 do 600 osób. Tutaj dla śledczych może pojawić się problem - impreza była zamknięta i prywatna, a w kodeksie karym istnieje zapis o „publicznym propagowaniu faszyzmu”.

Organizatorzy festiwalu „Orle Gniazdo” wystosowali oświadczenie ws. materiału „Superwizjera”. Napisali, że zamierzają domagać się miliona złotych odszkodowania od TVN za „naruszenie dóbr osobistych naszej Fundacji”.

Sejmowa debata o neonazistach

W czwartek w Sejmie trwała debata na temat sobotniego reportażu TVN. Szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił posłom dane na temat skrajnych ugrupowań w Polsce. Minister sporą część swojego wystąpienia poświęcił jednak zbrodniom komunizmu, mimo że reportaż dotyczył neonazistów.