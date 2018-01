Medium szefa SDP promowało nacjonalistyczny zespół. Teraz stowarzyszenie stawia zarzuty TVN

tad-tad 5 godzin temu Oceniono 27 razy 19

To by się zgadzało, faszysci, w sposób zaowalowany, sponsorują Faszyzm, i się rypło, a mogło być pięknie, <mniej więcej połowa , "miłosników " sekty Kaaczyńskiego, to zwykłe nacjonalistyczne swinie, , a połowa z nich , to najzwyczajniejsi faszyści, korzy cierpią w Polsce demokratycznej, wystarczy posłuchać pisiorstwo ,teraz gdy TV, pokazała to obrzydliwe widowisko, faszystowski, A pisiorstwo, łączy te "występy " zdegenerowanych, bbydłaków, z Komunizmem,