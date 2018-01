Opiekun zastępczy więził i gwałcił nastolatkę w Białymstoku. Koszmar trwał latami

W takich sytuacjach powinno byc dozywocie. To niby nie morderstwo ze szczegolnym okrucienstwem, ale czy na pewno? To dokladnie tak samo doszczetnie zniszczone czyjes zycie. I tez ze szczegolnym okrucienstwem. A dodatkowa meka tej kobiety jest fakt, ze przez reszte swoich dni bedzie miala w oczach i glowie wszystkie rzeczy, do ktorych ten typ ja zmuszal. Tego nie da sie usunac ani zapomniec, to jak nieustajacy horror, wciaz od nowa, i od nowa. Zadna terapia nie pomoze, zadne leki ani mowienie "zacznij od nowa, tamto juz za toba". Wiec czyny takich ludzi to praktycznie jest morderstwo ze szczegolnym okrucienstwem - na czyjejs duszy, radosci zycia, prawie do normalnych, nieobarczonych takimi wspomnieniami kontaktow mesko-damskich. Oby zdechl w meczarniach.