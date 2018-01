Pokazali ich w reportażu Superwizjera. Teraz domagają się od TVN... milionowego odszkodowania

awk52 godzinę temu Oceniono 24 razy 24

Przecież to się w pale nie mieści! No cóż, naziolków oświeciło, że najlepszą obroną jest atak - nieważne czy bez sensu...Ale można być pewny, że tzw. prokuratura pana Zero będzie TVN oskarżać - przecież ośmielili się przedstawić w niekorzystnym świetle jego duchowych pobratymców!