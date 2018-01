Martwy noworodek znaleziony w przepompowni ścieków koło Poddębic. Ciało odkrył pracownik

loneman godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Swiat marzen katola staje sie faktem - co komu daje cierpienie takich dzieci jakich nie chciala matka i nie musiala wcale go rodzic?

Obroncy zycia sa smieszni bo nie dadza nawet zlotowki na sierote ani nie wiedza jaki los czeka takie "wyrzutki spoleczne" bo ludzie wokolo sa bezlitosni wypominajac podle brak rodzicow, koscielni idealisci sami nie chcieliby takiego zycia a innym go zycza:/