Uczestnicy "urodzin Hitlera" wychodzą na wolność. Wśród zwolnionych lider grupy

krynolinka 2 godziny temu Oceniono 25 razy 15

Zimno to do lasu nie uciekną co nie ? Biedny Duduś tak sobie narzekał, że nie ma przyzwolenia na pewne zachowanie. Jeszcze się okaże, że nazywanie pani Agaty Żydówą to wcale nie publicystyka. No i najważniejsze nikt publicznie nie propagował, to tylko była "imprezka" urodzinowa we własnym gronie..Prywatnie.