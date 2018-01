15-latka z Kołobrzegu napisała tekst na szkolny konkurs. Było m.in. o seksie. Teraz ma kłopoty

Spraw felietonu pt. "Patologia prawno-seksualna gimbusek" opisa豉 na pocz徠ku tygodnia "Gazeta Ko這brzeska". Laura (lokalna gazeta pisa豉 o niej pod zmienionym imieniem) to 15-letnia uczennica Szko造 Podstawowej nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Ko這brzegu (wcze郾iej Gimnazjum nr 3) postanowi豉 po raz kolejny wzi望 udzia w konkursie dziennikarskim organizowanym przez I LO im. Miko豉ja Kopernika. Napisa豉 prac i 8 stycznia wr璚zy豉 j swojej wychowawczyni. Praca jednak zosta豉 odrzucona.

Moja c鏎ka opisa豉 w felietonie problem zwi您any z pewn plotk w szkole oraz psychicznym zn璚aniem si. W formie anegdoty pojawi豉 si r闚nie problematyka braku 鈍iadomo軼i seksualnej w鈔鏚 uczni闚. Wszystko to, co znalaz這 si w felietonie, moja c鏎ka prze篡豉 naprawd - opowiada w rozmowie z Gazeta.pl Ewelina Starczewska, matka 15-latki.

"Paszkwil szkaluj帷y dobre imi szko造"

Wed逝g relacji matki, nied逝go po dostarczeniu pracy, wychowawczyni Laury zadzwoni豉 do niej i poinformowa豉, 瞠 praca nie trafi do konkursu. Mia豉 r闚nie powiedzie, 瞠 "ten paszkwil szkaluje dobre imi szko造 i uderza w jej uczni闚". Nast瘼nego dnia uczennica zosta豉 wezwana do dyrekcji szko造. - Pani dyrektor powiedzia豉 c鏎ce, 瞠 je郵i ten paszkwil zostanie upubliczniony, podj皻e zostan kroki prawne - m闚i nam pani Ewelina.

Szko豉 chcia豉 zapobiec "sytuacji kryzysowej"

Pr鏏owali鄉y skontaktowa si z Ew Pa鄂a-Koschel, dyrektork szko造 w Ko這brzegu. W sekretariacie poinformowano nas, 瞠 jest na urlopie i b璠zie mo積a z ni porozmawia dopiero w poniedzia貫k. Odes豉no nas do o鈍iadczenia zamieszczonego na stronie. W swoim stanowisku w豉dze szko造 twierdz, 瞠 blokuj帷 prac chcia造 zapobiec "sytuacji kryzysowej".

Nasza rola polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, a taka mog豉by mie miejsce po opublikowaniu felietonu. Z jednej strony autorce mog這by grozi dalej post瘼uj帷e wykluczenie, a opisane w artykule osoby zosta造by skrzywdzone, by mo瞠 nies逝sznymi oskar瞠niami. Ponownie podkre郵amy, 瞠 naszym celem jest ochrona wszystkich naszych uczni闚 - czytamy w o鈍iadczeniu.

Odrzucono z powodu b喚d闚

Z pisma wynika r闚nie, 瞠 felieton nie spe軟ia kryteri闚 poprawno軼i i "niezale積ie od tematu nie zosta豚y zakwalifikowany przez szkolne jury do konkursu". Zawiera bowiem b喚dy j瞛ykowe, stylistyczne i ortograficzne. Dyrekcja odnios豉 si te do kwestii wolno軼i s這wa. "Czym innym jest wolno嗆 s這wa, a czym innym odpowiedzialno嗆 za w豉sne czyny. To w豉郾ie mieli鄉y na celu, rozmawiaj帷 z nasz uczennic. Wolno嗆 jednostki w tym przypadku godzi w dobro innych os鏏 – naszych pozosta造ch uczni闚. Nie mogli鄉y si na to zgodzi."

W豉dze plac闚ki stanowczo zaprzeczaj, by tekst Laury opisywa patologie w szkole i dodaj, 瞠 dziewczyna chce na w豉sne 篡czenie chce zmieni szko喚.

Uczennica zmienia szko喚

Ostatecznie mama Laury osobi軼ie dostarczy豉 prac na konkurs, kt鏎y zostanie rozstrzygni皻y w lutym. To w豉郾ie w zwi您ku z konkursem tre嗆 felietonu nie zosta豉 upubliczniona.

Jak m闚i Ewelina Starczewska, Laura zapowiedzia豉, 瞠 ju nigdy, cho熲y mia豉 powtarza rok, nie p鎩dzie do tej szko造.

Zg這si豉m si ju do w豉dz miasta o pomoc w zmianie szko造. Moja c鏎ka jest szkalowana i obra瘸na na forach internetowych za to, 瞠 mia豉 odwag pokaza prawd. Uwa瘸m, 瞠 napisa豉 鈍ietny felieton i b璠 sta豉 za ni murem - m闚i matka uczennicy.