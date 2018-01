Redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego" nagle odwołany. "Czy Kościół chce zarżnąć to pismo?"

munaciello 5 godzin temu Oceniono 12 razy 12

Nie martw się, Terlik.

W Polsce jest jeszcze dużo katolickich mediów, np. medium Rydzyk, medium Dydycz, medium Jędraszewski, medium Sławoj Głódź, medium Oko, medium Holecka, medium Adamczyk, medium Ziemiec, medium Pospieszlaski, medium Cejrowski, medium Sakiewicz, medium Duda, medium Morawiecki, medium Szydło, medium Macierewicz, medium Kaczyński (?), no i - last but not least - medium Terlikowski.

Te media na pewno będą kontynuowały patriotyczno-polsko-katolicką linię 'Goście Nie-Dzielnego".