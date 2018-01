Wydano ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Będzie gołoledź i silna mgła [POGODA]

Pogoda najbliższej nocy to przede wszystkim opady deszczu ze śniegiem i deszczu - podaje portal Pogodynka.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia w związku z marznącymi opadami na terenie czterech województw - zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Może wystąpić gołoledź, a w północnych i zachodnich regionach kraju także mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura w nocy spadnie nawet do -11 stopni Celsjusza (północny wschód), -5 stopni (w centrum). Cieplej będzie na południowym zachodzie (ok. 1 stopnia).

Pogoda w środę. Mgły i silny wiatr

W środę w ciągu dnia w zachodniej części kraju może padać deszcz, a w pozostałych regionach śnieg i deszcz ze śniegiem. Również może wystąpić marznący deszcz powodujący gołoledź, głównie na Mazurach, Mazowszu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

W środę można spodziewać się także silnych mgieł w zachodnich i północnych województwach. Temperatura wahać się będzie od ok. 1 stopnia do wschodzie, do ok. 3 stopni w centrum i 9 stopni na południowym zachodzie.

Może silnie wiać - prędkość wiatru wyniesie w porywach do 55 kilometrów na godzinę, a na szczytach Sudetów - 75 kilometrów na godzinę.