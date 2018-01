Proboszcz na mszy poinformował, kto przyjął księdza po kolędzie. Podał też kwoty z kopert

ar.co godzinę temu Oceniono 20 razy 14

"Pojawiła się swego rodzaju groźba, tudzież zwrócenie uwagi tym, którzy wizyty duszpasterskiej nie przyjęli. Tacy nie mogą liczyć na otrzymanie zaświadczeń wystawianych przez parafię, a które to są niezbędne by np. zostać ojcem, czy matką chrzestną"

No i dobrze, drogie owieczki (a raczej - barany)! Hodujcie sobie dalej swojego "pasterza", dawajcie się mu strzyc, latajcie do niego po "zaświadczenia", płaćcie za chrzty, śluby i pogrzeby! Przecież sami tego chcecie! Sami się pchacie do kościoła! Sami pozwalacie sobą pomiatać! Teraz nagle wam wstyd, że daliście "tylko" 50 zł? A że wierzycie od lat w opowiadane przez niego bajki, to wam nie wstyd? No to płaćcie za te bajki dalej.