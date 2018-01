Poseł PiS "naruszył nietykalność żony". Sąd umorzył jednak postępowanie

Łukasz Zbonikowski według sądu w Chełmnie miał naruszyć nietykalność żony - podaje TVN24. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Jeśli przed upływem roku polityk popełni podobne przestępstwo, będzie wznowione.

Proces ruszył w sierpniu 2017 r. Pozew złożyła małżonka Zbonikowskiego, Monika. Kobieta twierdziła, że we wrześniu 2015 r. była szarpana przez męża, miał też wykręcać jej ręce. Sąd uznał posła za winnego, jednak zwrócił uwagę, że kobieta nie została uderzona. Zbonikowski został za to uniewinniony od drugiego zarzutu dotyczącego innego incydentu z udziałem żony, do którego miało dojść w 2016 r.

Łukasz Zbonikowski do obu zarzutów od początku się nie przyznawał. Zeznania żony nazywa prowokacjami. - Uświadomiłem sobie, że to nie jest moja żona, tylko oszustka matrymonialna, która postanowiła spieniężyć swoją rodzinę, dzieci, nie znając żadnych granic - mówił kilka miesięcy temu poseł PiS w rozmowie z TVN24. Kobieta nie wyklucza złożenia apelacji.

Poseł we wrześniu 2015 r. został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to kandydował z list PiS w wyborach do Sejmu i ponownie zdobył mandat. W czerwcu 2016 r. Zbonikowskiego przywrócono w prawach członka partii.