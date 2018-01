Uderzył w 14-latkę na pasach w Bydgoszczy, nawet się nie zatrzymał. Szuka go policja

coswampowiemlubnapiszeraczej 5 godzin temu Oceniono 26 razy 24

To juz nawet nie jest kretynstwo. To bandytyzm drogowy. A gdyby nie monitoring, to gosc by dalej sobie jezdzil jak gdyby nigdy nic. Zabrac mu dozywotnio prawo jazdy, bo taki typ na kierowce sie nie nadaje.