Koniec z paskami grozy? Ma być "subtelniej, ale po linii partii". TVP: Zawsze jesteśmy obiektywni

polakadam 2 godziny temu Oceniono 29 razy 19

PROGRAM 1 ~ TV Trwam (dawniej TVP 1)



5.00 • Wstajem, Trwam i Wznosim Modły do Ojca { Dyrektora }

10.00 • Boskie Sprawy - odc. 1: "Smoleńsk Pomścimy!!"

11.30 • Jarosław Wielki - Król czy Święty?

13.30 • Jak Oni Się Modlą? - odc. 7: O Cudownym Nawróceniu Sł. Bożego Św. Stanisława Piotrowicza

15.00 • Ksiądz Szuka Żony ~ (albo Chłopca)

16.00 • Biskup Szuka Ministranta

17.00 • Idź na Całość (poradnik jak wypełnić przekaz pocztowy dla Radia MaRyja)

18.30 • "Jakie To Kazanie?" - przygotowanie do matury z Wielebnym P. Glińskim

19.30 • Wiadomości Prawe i Sprawiedliwe •

20.30 • "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?" • program Wielkiej Inkwizycji - red. Mariusz Kamiński

21.30 • Różaniec z Gwiazdami - Szansa na Odpust Zupełny

22.30 • Nowy serial - "Moda na Klempę" odc 7: Przebudzenie Klempy

23.00 • Zbrodnia Smoleńska - odc. 9894

24.00 • Pamiętniki ze Mszy: "Namaszczanie Bł. Błaszczyka"

1.00 • Poradnik Kulturalno-Oświatowy "Między Nami Rasistami" - prowadzi Bł. Paweł Kukiz

2.00 • Sejm na Żywo ~ Przyjęty przez aklamację będzie prawy i sprawiedliwy wniosek Episko-patów aby księża dostali pińcet już na pierwsze dziecko a nie, jak planowano, dopiero na trzecie - co byłoby niezgodne z Konstytucją.



4.

PROGRAM 2 ~ TV Republika (dawniej TVP 2)



3.45 • Poranek – "Przebudzenie: Czy To Ustawa? - Czy Już Nowelizacja??" z Markiem Kuchcińskim rozmawia Marek Kuchciński

9.00 • Lekcja Savoir-Vivre'u z K….ą Pawłowicz. Odc. 17: "Jak to se fajno żryć na posiedzeniach."

10.00 • "Polaka Charakter Niezłomny" - wykłada Andrzej Du*a-Czopek

13.00 • Bin Laden-Maciorewicz - Operacja Atomowa Barbarossa cz. XVI

14.30 • 0+0=0 > Łamigłówki Matematyczno-Sadystyczne > "Mgr. ZZZ" = Zbigniew Zero-Ziobro

15.30 • Zadbaj o Formę - trener Piotr Semka

17.00 • Formuła 1 - Transmisja z wyścigów biskupich bryk

19.00 • Kryminalne Sensacje XXI wieku - twórca: Piotr Bączek

21.00 • Paweł LISicki na Żywo: "W. Waszczykowski - Pogromca Europy"

22.00 • Śmiech na Sali - nadaje wesoła wdówka "Lulu" Gosiewska

23.00 • Poradnik Stylu - prowadzi Beata Stra-Szydło. Odc. 3: "Styl pyzowo-bazarowy z elementamy odpustu z Góry Kalwarii"

23.30 • Poradnik Prawego i Sprawiedliwego Erotomana - redaguje Jaro "Poyeb" Gówin

24.00 • Jak Walczyć ze Bydlactwem i Bandytyzmem ~ prowadzi Jacek Kur.ewski

0.30 • Kino Nocne • "Chłopaki do Wzięcia" - kleryk na przepustce

2.00 - 3.44 • Blok Audycji Ksenofobicznych



PROGRAM 3 ~ TVP Kultura



*** Ten kanał nie nadajem do odwołania - brak materiałów ***



--------- "Media publiczne maja służyć sutenerowi."

------------------------------------------------------- K….a Pawłowicz