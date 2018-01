Pierwsze zatrzymania po reportażu TVN o neonazistach. "Byli zaskoczeni, nie zdążyli ukryć dowodów"

ar.co 9 minut temu Oceniono 6 razy 6

Pisowskie państwo roi się od służb "tajnych, jawnych i dwupłciowych", co roku wydaje się setki milionów na utrzymanie armii agentów-nieudaczników, ale nazistowską organizację musi demaskować prywatna telewizja. To może teraz ci pisowscy nieudacznicy odpalą TVN-owi parę milionów z tego, co im PiS lekką rączką rozdał? W końcu to nie dziennikarzy powinni wykrywać organizacje przestępcze.