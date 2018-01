Akcja CBA. Zatrzymali fałszywych funkcjonariuszy CBA

Polityka PIS prowadzi do tego, że ten uwierzył, że jest prawdziwym agentem a pani posłanka, która śpiewała w sejmie , ze jest matką boską. Miernota uwierzy, ze jest lekarzem i zacznie leczyć. Już był taki który wchodził do kościoła i spowiadał ludzi. Ciemnota nie prowadzi do sukcesu