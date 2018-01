Dwa wypadki na A4 między Wrocławiem a Zgorzelcem. Zderzenia 9 aut, pożar ciężarówki

Utrudnienia w ruchu po dwóch wypadkach na autostradzie A 4. W powiecie jaworskim, między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów zderzyły się dwie ciężarówki i dwa auta osobowe - podaje IAR. Z kolei wg wrocławskiej "Gazety Wyborczej" w wypadku brało udział aż sześć samochodów, w tym cztery osobowe.

Paweł Petrykowski z zespołu prasowego policji we Wrocławiu powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że w kolizji nikt nie ucierpiał, jednak oba pasy w kierunku Wrocławia są zablokowane.

Do drugiego wypadku doszło w powiecie zgorzeleckim. Zderzyły się tam trzy samochody, w tym jedna ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Również w tym miejscu zablokowane są oba pasy jezdni. Policja apeluje do wszystkich, jadących tą trasą w kierunku Zgorzelca, by skorzystali z innych dróg.

Ponadto między Mikołajowicami a Legnicą zapaliła się ciężarówka. Tam także jezdnia jest zablokowana.

