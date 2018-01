Tragiczny wypadek w Świdniku. Zginęła rodzina. Prokurator: Ofiary i sprawca byli razem na imprezie

Marcin Bułakowski 8 godzin temu Oceniono 47 razy 45

Z tekstu wynika, że sprawca po zakończeniu imprezy, na której "wypił sporo alkoholu", pojechał na stację paliw i w drodze powrotnej zabił. Pytanie: jak to możliwe, że obsługa stacji, widząc w sztok pijanego, nie zatrzymała go lub choćby nie poinformowała policji?



Odpowiem sam sobie: możliwe, bo to norma w tamtych stronach.



I dodatkowe pytanie: czy kierownictwo policji na szczeblu krajowym/wojewódzkim, przyjrzy się wreszcie nowosądeckiej policji? Która to już ofiara okolic DK75? Przecież tam panuje dziki zachód, a policja zdaje się w ogóle nie działać prewencyjnie. Kto jeszcze musi zginąć?