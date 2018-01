Nie ma spokoju w pogodzie. Duża zmiana nadejdzie już w połowie tego tygodnia

Nie ma spokoju w pogodzie. Dopiero co nad Europą przechodził orkan Fryderyka. Teraz kolejne pogodowe zawirowania.

Pierwszy dzień tygodnia rozpoczął się niewielkim mrozem. Najzimniej w okolicach Białegostoku i Olsztyna, gdzie w ciągu dnia nie należy liczyć na więcej niż -4 stopnie Celsjusza. W Warszawie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie -3 stopnie Celsjusza. W tych miastach należy spodziewać się opadów śniegu. Z kolei w Łodzi i Bydgoszczy sucho i również z temperaturą do -2/-3 stopni.

Na Górnym Śląsku i Małopolsce popada śnieg. Temperatura wyniesie tam nie więcej niż -2 stopnie Celsjusza.

Cieplej w zachodniej części kraju, 1 stopień na plusie w Szczecinie, 0 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, 1 stopień we Wrocławiu.

Pogoda na cały tydzień 22.01-28.01

We wtorek Polska znów podzielona na zimny wschód i cieplejszy zachód. Na zachodzie będzie kilka kresek powyżej zera, zaś bliżej wschodnich granic: od -3 do nawet -6. W Gdańsku i na Pomorzu -3/-4 stopnie. W centrum i na południu od 0 do -2 stopni. Synoptycy przewidują spore zachmurzenie.

W środę już w całym kraju temperatury wyższe. Najcieplej ma być w Szczecinie, gdzie termometry mogą dobić nawet do 8 stopni. Najzimniej w rejonie Białegostoku i Suwałk: 0 st. C. W czwartek jeszcze trochę cieplej. W Szczecinie nawet 9 st. C, zaś we Wrocławiu i Zielonej Górze 8 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W dalszych dniach należy spodziewać się nieznacznego ochłodzenia. W czwartek, piątek i sobotę zapowiadane są opady deszczu lub deszczu ze śniegiem na północy i północnym wschodzie kraju. Temperatura znów zacznie się piąć - przewidują synoptycy.

Pogoda dla narciarzy

W poniedziałek 22 stycznia rozpoczyna się kolejna tura ferii zimowych dla uczniów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od tygodnia wypoczywają już uczniowie z mazowieckiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Część z nich spędza ferie w górach. Tam panują dobre warunki dla narciarzy. W Sudetach od -4 do nawet -11 st. C w najwyższych górskich partiach, na stokach od 25 do 90 cm śniegu.

W Tatrach od - 4 do -10 stopni Celsjusza, na stokach w Zakopanem utrzymują się dobre warunki, można znaleźć warstwy śniegu o wielkości nawet 220 cm. Uwaga: jest zagrożenie lawinowe.

W Szczyrku -9 stopni, a na trasach od 40 do 100 cm śniegu, w Małym Cichym -7 stopni i 70-80 cm śniegu.

W Krynicy-Zdrój 70-100 cm śniegu, w okolicach Wisły do 100 cm białego puchu na stokach.