Płonąca swastyka, świętowanie urodzin Hitlera. TVN przeniknął do grupy polskich neonazistów

lodzermensz1 18 minut temu Oceniono 16 razy 12

Widziałem ten reportaż.

Wprost nie mogę uwierzyć, że "polscy patrioci" przebierają się w mundury Gestapo i Wermahtu, urządzają ołtarzyk ku czci Adolfa Hitlera, przybijają do drzewa wielką swastykę, by ją podpalić, tworząc "atmosferkę", wywieszają nazistowskie flagi, a nawet śpiewają po niemiecku (dla nieznających języka była zapewniona fonetyczna transkrypcja) nazistowskie hymny.

Na koncertach śpiewają rasistowskie piosenki, hailują, noszą koszulki z nazistowskimi symbolami.

I okazuje się, że w tej bandzie idiotów jest asystent posła Winnickiego, a całe stowarzyszenie działa legalnie i ma prawo do odpisów podatkowych.

Qwa, w jakim kraju my żyjemy? Ile milionów polskich obywateli zabili naziści? Mój pradziadek był w Oświęcimiu, a te gnidy przebierają się w mundurki?!

I wygląda na to, że pisowska prokuratura i służby chronią tych ludzi.