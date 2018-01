Prokuratura zajmuje się autorami kampanii z afery billboardowej. CBA: Złamanie ustawy

Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło we wrześniu działania wobec firmy Solvere na prośbę kancelarii premiera. - Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Jesteśmy transparentni, nie boimy się żadnych pytań i stawiania pytań. To rutynowa wymiana korespondencji - mówiła szefowa rządu Beata Szydło. Podkreśliła, że nie zostało złożone żadne zawiadomienie, tylko wpłynęło rutynowe pismo z prośbą o wyjaśnienia.

Solvere to spółka odpowiedzialna za kampanię "Sprawiedliwe sądy". Spółka została założona przez Piotra Matczuka i Martę Plakwicz. Jak wynika z KRS, została wpisana do rejestru przedsiębiorców 16 maja tego roku. Tymczasem Matczuk i Plakwicz do 22 maja formalnie pracowali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stąd pojawiło się podejrzenie, że byli współpracownicy Beaty Szydło mogli złamać przepisy ustawy antykorupcyjnej lub ustawy o służbie cywilnej.

Teraz okazuje się, że "rutynowe" pismo do CBA przyniosło efekt. Z analizy Biura ma wynikać, że byli pracownicy KPRM rzeczywiście złamali ustawę antykorupcyjną - informuje "Rzeczpospolita". Chodzi konkretnie o zakaz posiadania powyżej 10 proc. udziałów w spółkach prawa handlowego przez urzędników. Matczuk i Plakwicz mieli jednak zgodę na prace w okresie wypowiedzenia.

Prokuratura sprawdza byłych urzędników

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że byli urzędnicy nie poniosą konsekwencji za złamanie ustawy. Grozi za to bowiem jedynie zwolnienie z pracy, tymczasem ci już od dawna nie są zatrudnieni w KPRM.

To nie znaczy jednak, że Matczuk i Plakwicz mogą być całkiem spokojni. Sprawa jeszcze się nie zakończyła. Dokumenty z CBA trafiły do prokuratury. Tam już od listopada toczy się postępowanie dot. możliwego podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych byłych urzędników. Wnioski o śledztwo złożyły PO i Nowoczesna. Prokuratura sprawdza, czy w sprawie należy wszcząć śledztwo.

Milion złotych na fakturach spółki

Jak ujawnił w grudniu Onet.pl, w związku z kampanią "Sprawiedliwe Sądy" na konto spółki Solvere wpłynęło ponad 1,1 mln zł, mimo że oficjalne deklaracje władz PFN wskazywały kwotę 200-300 tys. zł.

Na fakturach dla Solvere ujawnionych przez Onet.pl pojawia się kwota 44 987,69 zł (badania socjologiczne), 246 000 zł (promocja treści internetowych), 615 000 zł (produkcja TV, VoD i viral), 285 360 zł (druk broszury).