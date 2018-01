"Powiesili" europosłów na szubienicach. Reporterzy sprawdzili ich związki z neonazistami

freejazzy 5 godzin temu Oceniono 24 razy 16

I bez tego materiału video jest to całkiem jasne, że w całym tym "prawdziwym patriotyzmie" chodzi głównie o kopanie słabszych, eliminację innych oraz trzymanie karnie za twarz całej reszty-dlatego Hitler jest takim bożyszczem wsród tej tłuszczy. I to ziarno niestety pada na podatny grunt, bo w Polsce jest wielu, którzy tęskną za tymi podniecającymi czasami, gdy można było sobie bezkarnie postrzelać do żydów, wsadzić geja do obozu koncentracyjnego albo ogolić na łyso jakąś lewacką posłankę. Witamy w Polsce!